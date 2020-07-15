ПРЕСРЕЛІЗ Суспільство | 14-07-2020, 14:26 0 100



Галицька митниця Держмитслужби забезпечила виконання угод про вільну торгівлю, укладених Україною, в частині видавання експортерам сертифікатів з перевезення товару форми EUR.1 та надання статусу схваленого експортера.



Так, упродовж першого півріччя 2020 року видано 8106 сертифікатів з перевезення форми “EUR.1” при експорті українських товарів до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії. Переважно видавали сертифікати на групу продовольчих товарів, текстильні вироби, вироби з деревини та металу, кабельні мережі тощо. Найбільшу кількість сертифікатів оформлено на поставки товарів до Польщі (43%), Німеччини (16,1%), Румунії (5%), Австрії (4%), Словаччини (3,6%).



У зоні діяльності Галицької митниці 45 підприємств-експортерів отримали дозвіл на використання спрощеної системи декларування товарів преференційного походження - статус уповноваженого (схваленого) експортера.



З метою перевірки преференційного походження товарів, що ввозяться в Україну, з початку року до уповноважених органів ЄС митниця скерувала 188 сертифікатів форми EUR.1 та 695 декларацій інвойсів.



Також на запити іноземних держав Галицька митниця верифікувала 51 преференційний документ про походження товару з України. За результатами перевірок усі сертифікати визнано достовірними, а преференційний статус походження товарів – підтвердженим.



