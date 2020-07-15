Вирощуємо дерева для лісів України (відео) Суспільство | 15-07-2020, 01:25 0 90





У державному підприємстві "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр" продовжується робота з вирощування сіянців із закритою кореневою системою з використанням сучасних технологій. Так, з метою дорощування двомісячних сіянців бука лісового проводиться пересаджування з контейнерів об‘ємом 50 мл в контейнери об’ємом 265 мл. За технологією наповнення касет субстратом відбувається так як і при посіві насіння. Отвори робить спеціальний робот «дриль». Об’єм отвору складає 50 мл. Робота з пересадки виконується вперше на автоматизованій лінії. Збільшуючи об’єм контейнера ми збільшуємо площу живлення для сіянця. Далі рослини відправляють на поля дорощування.

Вирощуємо дерева для лісів України!

Як відбувається процес перепіковування сіянців Ви можете переглянути у відеосюжеті за посиланням:



https://youtu.be/Zss0BF8Bwos



