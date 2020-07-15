Справа Гандзюк: Мангера залишили під вартою до 11 вересня Суспільство | 15-07-2020, 01:29 0 98 Суд продовжив тримання під вартою до 11 вересня Владиславу Мангеру якого підозрюють у замовленні нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.



Джерело: прокурор у справі Андрій Синюк, повідомляє hromadske



Деталі: Синюк уточнив, що Мангер перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.



Що передувало: 16 червня голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк, затримали після засідання суду.



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Передісторія:



31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.

16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.

25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера, а 30 березня суд продовжив термін тримання Левіна під вартою ще на 2 місяці (адвокати подали апеляцію).

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.