Протести в Білорусі: спецназ затримав понад 240 осіб Суспільство | 15-07-2020, 08:47 0 67 14 липня в Мінську та інших білоруських містах на стихійних акціях на підтримку претендентів у президенти, яких ЦВК не зареєструвала кандидатами, бійці ОМОНу затримали понад 220 осіб.



Джерело: Правозахисний центр "Весна", Naviny.by



Дослівно: "Затримання відбувалися і продовжують відбуватися в різних частинах міста: на і біля площі Перемоги, біля Жовтневої площі, на Немизі, біля цирку і т.д. Омонівці і співробітники в цивільному часто використовують грубу фізичну силу, б'ють людей кийками, ногами і кулаками.



Деяких затриманих сьогодні ввечері в центрі Мінська співробітники ОМОН змушують стояти в автозаках на підлозі на колінах обличчям в сидінні з руками, заведеними за голову", повідомляє видання.



Деталі: Правозахисний центр "Весна" зазначає, що тільки в Мінську ОМОН затримав понад 180 осіб. Крім того, під час прямого ефіру, люди в штатському затримали журналістів білоруського бюро "Радіо Свобода". Затримували також журналістів BBC, а також ряду інших видань.



Офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова впевнена, що "ряд інтернет-ресурсів і користувачів, які знаходяться за межами Білорусі, закликають громадян зібратися на вулицях міст нашої країни для проведення несанкціонованих акцій".



Пряма мова: "Співробітники міліції вживуть усіх заходів, спрямовані на підтримання громадського порядку та припинення протиправних дій! Будь-які провокації будуть припинятися відповідно до чинного законодавства.



Просимо білорусів проявити розум і мудрість. Не піддавайтеся на провокації, дотримуйтесь національне законодавство!".



Нагадаємо:



14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Крім Бабарико в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.

Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).