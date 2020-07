Нове графіті Бенксі про пандемію коронавіруса вже знищили Суспільство | 15-07-2020, 09:05 0 66 Відомий вуличний художник Бенксі показав свою нову роботу, вона присвячена пандемії коронавіруса.



Джерело: Instagram Бенксі



Деталі: У вагоні лондонського метро художник намалював кілька щурів, один з яких чхає, а друга використовує медичну маску як парашуті.



Відео з Instagram художника закінчується уривком з пісні Tubthumping британської рок-групи Chumbawamba. На стіні за вагоном метро і на дверях вагона художник написав найбільшу впізнаваний рядок цього треку, трохи змінивши його - з "I get knocked down, but I get up again" ( "Мене збивають з ніг, але я знову встаю") на "I get lockdown, but I get up again" (" Мене ізолюють, але я знову встаю "). Поруч він зобразив двох щурів, розділених стулками дверей вагона.



В адміністрації метрополітену повідомляли, що робота Бенксі була стерта так як графіті заборонені в метро. "Ми хотіли б запропонувати Бенксі зробити нову версію його роботи в потрібному місці".