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Нове графіті Бенксі про пандемію коронавіруса вже знищили
|Суспільство | 15-07-2020, 09:05
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|Відомий вуличний художник Бенксі показав свою нову роботу, вона присвячена пандемії коронавіруса.
Джерело: Instagram Бенксі
Деталі: У вагоні лондонського метро художник намалював кілька щурів, один з яких чхає, а друга використовує медичну маску як парашуті.
Відео з Instagram художника закінчується уривком з пісні Tubthumping британської рок-групи Chumbawamba. На стіні за вагоном метро і на дверях вагона художник написав найбільшу впізнаваний рядок цього треку, трохи змінивши його - з "I get knocked down, but I get up again" ( "Мене збивають з ніг, але я знову встаю") на "I get lockdown, but I get up again" (" Мене ізолюють, але я знову встаю "). Поруч він зобразив двох щурів, розділених стулками дверей вагона.
В адміністрації метрополітену повідомляли, що робота Бенксі була стерта так як графіті заборонені в метро. "Ми хотіли б запропонувати Бенксі зробити нову версію його роботи в потрібному місці".
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