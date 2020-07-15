Майже 30 млн грн втратять горе - підприємці за спробу обдурити державу Суспільство | 15-07-2020, 10:23 0 44



Через порушення митних правил суд ухвалив рішення про штраф у розмірі 15 млн грн, а також конфіскацію товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил на таку ж суму.



Учора, 14.07.2020, Галицький суд м. Львова у першій інстанції розглянув дві справи про порушення митних правил, підтримав позицію представників Галицької митниці та ухвалив рішення на їх користь.



У першому випадку суд конфіскував понад 8 тонн спортивного взуття вартістю понад 10,5 млн грн, яке намагались ввезти в Україну з поданням документів, що містили неправдиві відомості щодо вартості товару. Зокрема було вказано, що їх вартість близько 52 тис. дол. США, хоча насправді майже втричі більша - 177 тис. дол. США.



Інша справа стосувалась незаконного ввезення перукарського обладнання. До митного контролю було подано документи на понад сім тонн цього товару. Частина товару - понад півтори тонни згідно з документами коштувала близько мільйона грн. Однак, як з’ясували митники, його справжня вартість - понад 5 млн грн.

