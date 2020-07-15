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На сході оголосили штормове попередження через пориви вітру
|Суспільство | 15-07-2020, 10:42
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|У Харківській та Сумській області синоптики оголосили штормове попередження через пориви вітру до 20 м/с.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр
Дослівно: "15 липня на Сумщині та Харківщині пориви вітру 15-20 м/с".
Деталі: Крім того, 15 липня у Миколаївській, Херсонській, Донецькій області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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