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З початку 2020 року великі платники податків сплатили 265 мільйонів гривень військового збору

Суспільство | 15-07-2020, 10:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 34 34    


Протягом шести місяців 2020 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС, сплатили до державного бюджету 265 млн гривень військового збору, що на 54 млн гривень більше, ніж було перераховано за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.
Одночасно зазначаємо, що    разова нецільова матеріальна допомога, яка надається роботодавцем на користь працівника не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не оподатковується. Сума нецільової благодійної допомоги, що надається роботодавцем на користь працівника, яка сукупно у 2020 році не перевищує 2940 грн не оподатковується, а в частині її перевищення є об’єктом оподаткування військовим збором на загальних підставах.
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