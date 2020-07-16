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Піврічні показники служби мостиських прикордонників

Суспільство | 15-07-2020, 15:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 135 135    

Піврічні показники служби мостиських прикордонників
Враховуючи усі виклики та загрози, які з початку 2020 року впливають на обстановку на українсько-польській ділянці кордону, слід зазначити, що персонал прикордонного загону ефективно захищає державний рубіж від нелегальних мігрантів, контрабанди та інших правопорушень.
Так, за півроку військовослужбовці Мостиського загону затримали 125 порушників кордону, з них 64 нелегали. В ході прикордонного контролю в пунктах пропуску виявлено 2 підроблених, 6 чужих та 112 недійсних паспортних документи. Через порушення законодавства України правоохоронці відмовили у пропуску через державний кордон майже тисячі осіб. Під час оглядової роботи виявлено 51 одиницю зброї, 6 викрадених транспортних засобів та товарів на суму більш ніж 7,5 млн. гривень. На правопорушників складено 798 адміністративних протоколів та накладено штрафів на суму понад 800 тис. гривень.
У пунктах пропуску на ділянці відповідальності кордон перетнули майже 2,5 млн. подорожніх та понад 500 тис. транспортних засобів. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, відмічаємо зниження пасажиро-транспортного потоку вдвічі, що перш за все пов'язано із введенням карантинних обмежень в Україні та закордоном.

Прес-служба Мостиського прикордонного загону
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