|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Піврічні показники служби мостиських прикордонників
|Суспільство | 15-07-2020, 15:27
| 0 135
|
Враховуючи усі виклики та загрози, які з початку 2020 року впливають на обстановку на українсько-польській ділянці кордону, слід зазначити, що персонал прикордонного загону ефективно захищає державний рубіж від нелегальних мігрантів, контрабанди та інших правопорушень.
Так, за півроку військовослужбовці Мостиського загону затримали 125 порушників кордону, з них 64 нелегали. В ході прикордонного контролю в пунктах пропуску виявлено 2 підроблених, 6 чужих та 112 недійсних паспортних документи. Через порушення законодавства України правоохоронці відмовили у пропуску через державний кордон майже тисячі осіб. Під час оглядової роботи виявлено 51 одиницю зброї, 6 викрадених транспортних засобів та товарів на суму більш ніж 7,5 млн. гривень. На правопорушників складено 798 адміністративних протоколів та накладено штрафів на суму понад 800 тис. гривень.
У пунктах пропуску на ділянці відповідальності кордон перетнули майже 2,5 млн. подорожніх та понад 500 тис. транспортних засобів. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, відмічаємо зниження пасажиро-транспортного потоку вдвічі, що перш за все пов'язано із введенням карантинних обмежень в Україні та закордоном.
Прес-служба Мостиського прикордонного загону
|
|