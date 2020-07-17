Львівська прокуратура у апеляційній інстанції відсудила землю вартістю понад чверть мільйона гривень Суспільство | 16-07-2020, 09:12 0 149

Ідеться про незаконне вибуття із власності територіальної громади міста Львова земельної ділянки площею близько 350 кв.м, вартістю більше 250 тис грн на вул.Бережанській у м.Львові.

Прокурори встановили, що ця земля вибула із власності Львівської міської ради із порушення Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України.

З’ясувалось, що мерія надала дозвіл на виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду з порушенням встановленої процедури та без проведення земельних торгів (аукціону).

Таким чином, прокурори звернулись до суду із позовом про визнання недійсними та скасування рішення органу місцевого самоврядування, а також договору оренди.

Сихівський районний суд м. Львова 4 листопада 2019 року задоволив позов Прокуратури Львівщини.

Однак, із цим не погодилась відповідач, яка подала апеляційну скаргу.

Проте, вже 14 липня цього року, Апеляційний суд Львівської області підтримав позицію прокуратури та залишив рішення суду першої інстанції у силі.

Зазначимо, що відповідно до ст.273 ЦПК України рішення суду набирає законної сили після його перегляду у апеляційному порядку.

Наразі органами прокуратури вживають заходи щодо виконання вказаного рішення суду.



Пресслужба Прокуратури Львівської області