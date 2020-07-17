НА КОРДНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА Суспільство | 16-07-2020, 09:16 0 124





Учора ввечері на кордоні з Румунією прикордонники відділу «Дякове» спільно з представниками оперативного підрозділу Мукачівського загону попередили спробу незаконного переміщення через кордон сигарет.



Приховати від правоохоронців тютюнові вироби намагався 33-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуску «Дякове» мікроавтобусом марки «Мерседес Бенц» з причепом. Чоловік віз до Італії українських заробітчан. Під час поглибленого огляду у днищі причепа прикордонники спільно з митниками виявили сховок з 950 пачками сигарет.



Сигарети та причеп в іноземця вилучили, сума оцінки конфіскованих речей склала майже 60 тисяч гривень.