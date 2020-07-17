Майже 150 осіб одужали від коронавірусу у середу на Рівненщині Суспільство | 16-07-2020, 09:23 0 111 15 липня у Рівненській області від коронавірусу одужали 146 осіб, а підтвердили захворювання у 39 людей.

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Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook



Деталі: Нові зараження виявили у 19 мешканців обласного центру. Вік хворих від 2 до 72 років.



"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4852 випадки захворювання на коронавірус", – повідомив Коваль.



Окрім того, померли від ускладнень коронавірусу 84 хворих. Наразі побороли хворобу вже 3247 мешканців області. На перевірці в лабораторіях області залишається 280 зразків.



Що передувало: За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили коронавірус в 835 осіб, 15 людей померли.



Загалом за весь час пандемії Україні захворіло 55 607 людей, з них 3967 дітей та 7540 медиків. При цьому загалом одужала 28 131 людина. Летальних випадків – 1427.