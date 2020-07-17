Буковина: COVID-19 побороло значно більше людей, ніж захворіло Суспільство | 16-07-2020, 09:28 0 115 15 липня від коронавірусу одужали 117 буковинців, захворіли ж – 24.





Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook



Пряма мова: "24 нових випадки коронавірусу в області сьогодні та 117 буковинців одужали – чудове співвідношення".



Деталі: Таку кількість нових хворих виявили під час лабораторного дослідження 282 зразків.



За словами Осачука, наразі в області зареєстрували 5232 випадки зараження. Загалом вилікувались 3115 хворих на коронавірус.





Нагадаємо:



За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили коронавірус в 835 осіб, 15 людей померли.

Загалом за весь час пандемії Україні захворіло 55 607 людей, з них 3967 дітей та 7540 медиків. При цьому загалом одужала 28 131 людина. Летальних випадків – 1427.