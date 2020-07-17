На Донбасі без втрат, але обстріли не припиняються – ООС Суспільство | 16-07-2020, 09:30 0 115 15 липня російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонене "Мінськом" озброєння.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Біля Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Талаківки, Гнутового, Водяного та Авдіївки бойовики використовували гранатомети та кулемети.



Під ворожими обстрілами також знаходились захисники Новолуганського, Оріхового та Новотошківського.



За даними розвідки, 15 липня українські військові знищили двох загарбників.



Окрім того, ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, що перебувають на озброєнні збройних сил Росії, селище Новолуганське.



"Один з нерозірваних боєприпасів виявлено на території сільськогосподарського підприємства цього прифронтового населеного пункту. У подальшому міну утилізують підрозділи ДСНС України", – повідомили у штабі.



Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли.