До вихідних синоптики обіцяють спеку Суспільство | 16-07-2020, 09:33 0 114 В Україні у четвер дощі очікуються лише в західних областях, температура вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.



Джерело: "Укрінформ" із посиланням на дані Українського гідрометцентру



Дослівно: "Без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 21-26°, на півдні країни до 29°".



Деталі: У Києві та області у четвер опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вдень близько 25°, на Київщині вдень 21-26°.



Синоптики прогнозують у західних областях помірні дощі, грози, 18 липня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території без опадів, лише вдень 17 липня в Житомирській, Київській та Вінницькій областях місцями невеликий дощ.



Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень у західних областях 19-24° (у Карпатах 12-17°), на решті території 23-28°, на півдні країни місцями 29-32°.



На Київщині 17-18 липня без опадів, лише у п'ятницю місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.



Згідно з прогнозом, 19 липня у західній, вдень місцями і в північній частині, 20 липня в Україні, крім сходу, короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 11-17°, на півдні до 20°; вдень у західних областях 20-25°, на півдні та південному сході країни 27-33°, на решті території 23-29°.



У столичному регіоні 19- 20 липня короткочасний дощ, гроза, лише вночі у неділю без опадів. Температура вночі 12-17°; вдень 23-28°.