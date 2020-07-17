ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ЗЛОЧИНЦЯ В АЕРОПОРТУ ЛЬВОВА Суспільство | 16-07-2020, 10:24 0 129



Держприкордонслужба продовжує активно використовувати базу даних Інтерполу.

Вчора військовослужбовці Львівського прикордонного загону передали представникам Національної поліції іноземця. Громадянина Литви виявили у львівському аеропорту, іноземець поспішав на свій рейс до Будапешту. Однак під час перевірки його документів відносно нього спрацювала база даних Інтерполу.

З’ясувалося, що чоловіка розшукували правоохоронні органи Австрії за вчинення кримінального злочину, пов’язаного із незаконний обіг наркотиків.

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