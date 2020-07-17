Цікава схованка Суспільство | 16-07-2020, 10:29 0 120



У розпірних планках вантажного автомобіля працівники Галицької митниці знайшли майже 400 пачок сигарет.

В ніч проти 16 липня в пункт пропуску «Краківець-Корчова» на виїзд з України прибув вантажний транспортний засіб. Згідно з документами 62-річний водій, мешканець Вінниччини, перевозив «паливні брикети» на адресу одного з підприємств в Республіці Польщі. Окрім цього товару він задекларував особисті речі.

На підставі оцінки аналізу та оцінки ризиків митники почали огляд авто. Невпевнена і схвильована поведінка водія вказувала на прихований товар. Ним виявились сигарети, які митники знайшли в розпірних планках кузова. Всього там містилося 372 пачки сигарет різних виробників.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 МКУ. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

