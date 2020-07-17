Результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції впродовж січня-червня 2020 року Суспільство | 16-07-2020, 13:50 0 127 Упродовж січня-червня 2020 року управлінням з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Львівській області організовано та проведено 447 організаційно-роз’яснювальних заходів (лекційні заняття, семінари, розміщення публікацій у засобах масової інформації, мережі Інтернет, офіційному субсайті ГУ ДПС у Львівській області, соціальних мережах).



Забезпечено проведення 649 заходів з надання методичної та консультаційної допомоги окремим працівникам і структурним підрозділам ГУ ДПС у Львівській області, у тому числі щодо заповнення електронних декларацій.



Забезпечено розгляд 69 повідомлень (заяв) про конфлікт інтересів, дев’яти звернень громадян та юридичних осіб. Проведено 13 перевірок (дисциплінарних проваджень, службових розслідувань), за результатами яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто трьох працівників. Матеріали чотирьох справ направлено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та правоохоронних органів для розгляду та прийняття рішення у межах компетенції.



За матеріалами управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та правоохоронними органами складено 16 адміністративних протоколів про вчинення правопорушень пов’язаних з корупцією.