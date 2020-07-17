Майстерно приховані цигарки виявили на «Краківці» Суспільство | 16-07-2020, 15:02 0 185

На українсько-польському кордоні правоохоронці завадили прихованому перевезенню контрабандних цигарок.

Сьогодні вранці, в пункті пропуску "Краківець", прикордонники разом з працівниками митниці виявили майстерно сховані сигарети. 61 – річний водій, який слідував до Польщі вантажівкою, помітно нервував, тому охоронці кордону вирішили ретельніше оглянути його автомобіль. В ході поглибленої перевірки правоохоронці з'ясували, що в розпірних планках кузова знаходяться цигарки. Всього із сховку дістали майже 400 пачок тютюнових виробів різних марок.

Виявлений товар вилучили працівники Галицької митниці.



Прес-служба Мостиського прикордонного загону





