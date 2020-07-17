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Майстерно приховані цигарки виявили на «Краківці»
|Суспільство | 16-07-2020, 15:02
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На українсько-польському кордоні правоохоронці завадили прихованому перевезенню контрабандних цигарок.
Сьогодні вранці, в пункті пропуску "Краківець", прикордонники разом з працівниками митниці виявили майстерно сховані сигарети. 61 – річний водій, який слідував до Польщі вантажівкою, помітно нервував, тому охоронці кордону вирішили ретельніше оглянути його автомобіль. В ході поглибленої перевірки правоохоронці з'ясували, що в розпірних планках кузова знаходяться цигарки. Всього із сховку дістали майже 400 пачок тютюнових виробів різних марок.
Виявлений товар вилучили працівники Галицької митниці.
Прес-служба Мостиського прикордонного загону
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