З початку року великими платниками перераховано до державного бюджету 3.7 мільярдів гривень податку на додану вартість Суспільство | 16-07-2020, 15:03 0 103

За шість місяців 2020 року великі платники, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС спрямували до державного бюджету 3,7 мільярдів гривень податку на додану вартість. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 1,3 мільярди гривень. Зокрема, у червні цього року великими платниками Заходу перераховано понад 735 мільйонів гривень.

Слід зазначити, що з початку 2020 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 4,5 мільярдів гривень податку на додану вартість.

