|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Львівщині прикордонники спільно з Нацполіцією затримали крадіїв
|Суспільство | 16-07-2020, 15:05
| 0 106
|
Вчора, 15 липня, прикордонники відділу «Сянки» Мостиського загону отримали від чергового районного відділу Нацполіції інформацію про те, що автодорогою Львів-Ужгород рухається автомобіль з громадянами, які вчинили крадіжку в одному з населених пунктів Турківського району.
Близько 20-ї вечора, під час перевірки транспортних засобів, які прямують через контрольний пост, що знаходиться на межі Львівської та Закарпатської областей, прикордонний наряд зупинив мікроавтобус «Ford», стосовно якого мали інформацію від поліцейських. В автівці перебували 14 осіб ромської національності.
Про виявлення та затримання ймовірних злочинців охоронці кордону негайно проінформували представників Національної поліції, які наразі й проводять подальші заходи.
Прес-служба Мостиського прикордонного загону
|
|