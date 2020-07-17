На Львівщині прикордонники спільно з Нацполіцією затримали крадіїв Суспільство | 16-07-2020, 15:05 0 106



Вчора, 15 липня, прикордонники відділу «Сянки» Мостиського загону отримали від чергового районного відділу Нацполіції інформацію про те, що автодорогою Львів-Ужгород рухається автомобіль з громадянами, які вчинили крадіжку в одному з населених пунктів Турківського району.

Близько 20-ї вечора, під час перевірки транспортних засобів, які прямують через контрольний пост, що знаходиться на межі Львівської та Закарпатської областей, прикордонний наряд зупинив мікроавтобус «Ford», стосовно якого мали інформацію від поліцейських. В автівці перебували 14 осіб ромської національності.

Про виявлення та затримання ймовірних злочинців охоронці кордону негайно проінформували представників Національної поліції, які наразі й проводять подальші заходи.



Прес-служба Мостиського прикордонного загону





