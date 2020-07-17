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Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані
|Суспільство | 16-07-2020, 17:31
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Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Національним агентством з питань запобігання корупції надано роз’яснення, відповідно до якого, у разі отримання суб’єктом декларування спадщини, подарунка, приватизації нерухомого майна, при цьому не відома його вартість і грошова оцінка такого майна не проводилась, то повідомлення про суттєві зміни у майновому стані не подається.
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