Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані Суспільство | 16-07-2020, 17:31 0 105

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Національним агентством з питань запобігання корупції надано роз’яснення, відповідно до якого, у разі отримання суб’єктом декларування спадщини, подарунка, приватизації нерухомого майна, при цьому не відома його вартість і грошова оцінка такого майна не проводилась, то повідомлення про суттєві зміни у майновому стані не подається.



