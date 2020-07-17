Своєчасна допомога місцевої влади Суспільство | 16-07-2020, 17:37 0 107

Посушливі дні цьогорічної весни спричинили значні лісові пожежі, які заподіяли чимало шкоди як лісовому господарству так і жителям прилеглих територій та в цілому навколишньому середовищу. Дуже похвально, що цією проблемою переймаються не тільки лісівники, але й органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Депутати Жовківської районної ради не залишились осторонь даної проблеми і своїм рішенням від 21.05.2020 року вирішили на сесії районної ради затвердити «Програму підтримки лісогосподарських підприємств Жовківського району щодо придбання сучасних засобів гасіння пожеж на 2020 рік».

Згідно цієї програми ДП «Жовківський лісгосп» отримав:

- 2 (дві) повітродувки «STIHL BR-700»,

- бензиновий оприскувач «STIHL SR-450»

- 18 (вісімнадцять) ранцевих лісових вогнегасників

на загальну суму 120 (сто двадцять тисяч гривень) тис. грн.

Дані засоби пожежогасіння розділені по підрозділах лісництв і вже «несуть» варту по запобіганні пожеж у лісових масивах підприємства.

ДП «Жовківський лісгосп» дуже вдячний депутатам Жовківської районної ради за розуміння та підтримку.



