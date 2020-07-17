Інформаційна підтримка для осіб з інвалідністю Суспільство | 16-07-2020, 20:18 0 74



Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що на субсайті Головного управління ДПС у м. Києві з’явився банер «Інформація для осіб з інвалідністю», який розміщено за адресою: https://kyiv.tax.gov.ua/okremi-storinki/struktura/425419.html

Для чого ми його створили?

Він був розроблений для того, щоб зібрати всю необхідну інформацію, яка допоможе людям з інвалідністю дізнатися про сервіси, що спрощують взаємодію з податковою. Зокрема, про користування електронними сервісами податкової.

Наразі, у банері розміщено шість відеоуроків як користуватися Електронним кабінетом та описані можливості користування засобами електронного зв’язку.

Банер буде постійно наповнюватись та підтримуватись в актуальному стані.

Таким чином ми хочемо зробити процес надання послуг більш інклюзивним.

Робота триває.

Слідкуйте за новинами.

Далі буде…

