СБУ провела обшуки у мерії Дніпра: незаконно роздали землю на 1,5 млрд Суспільство | 17-07-2020, 02:45 0 308 Служба безпеки провела обшуки у міській раді Дніпра та кабінетах Держгеокадастру за фактом незаконного відчуження земельних ділянок міста вартістю 1,5 мільярди гривень.



Джерело: повідомлення СБУ, мерія Дніпра



Деталі: За попередньою версією, більше 500 земельних ділянок ринковою вартістю 1,5 мільярди гривень, протиправно перейшли у власність комерсантів. Сприяли цьому, стверджують в СБУ, чиновники місцевих органів влади.



Окрім того, слідчі встановили факт знищення культурної спадщини на території міста та передачі ділянок, на яких вони були розташовані, під комерційну забудову.



Правоохоронці також зафіксували виділення землі, яку реєстрували на померлих осіб.



Під час обшуків виявили документи, які свідчать про незаконність дій чиновників.



Водночас, у міській раді повідомили, що ще у січні 2020 року направили заяви до правоохоронних органів з проханням провести досудове розслідування за фактом підробки документів та передачі земельних ділянок у власність. Наразі міська рада виступає потерпілою стороною.



У вчиненні цього злочину підозрюється особа, що по підробленим документам влаштувалась на посаду державного кадастрового реєстратора відділу в місті Дніпро та здійснила втручання у роботу автоматизованої системи Державного земельного кадастру.



У мерії також повідомили, що до злочину може бути причетний колишній керуючий справами міської ради.



"Наразі Дніпровською міською радою вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок до комунальної власності міста шляхом здійснення претензійно-позовної роботи", – йдеться у повідомленні.



Таким чином, вважають у мерії, проведення обшуків у приміщеннях міської ради здається дивним, оскільки вони є потерпілою стороною.



Зазначається, що слідчі планували вилучити документи, об’єм яких складає близько сорока десятитонних вантажівок.



"Відповідно, є всі підстави вважати, що замість притягнення винних до передбаченої законом відповідальності слідчі СБУ приймають процесуальні рішення, спрямовані на максимальне затягування кримінального провадження, з метою надати можливість винним уникнути відповідальності та зробити неможливим повернення незаконно вилучених ділянок до комунальної власності", – висловились у міськраді.