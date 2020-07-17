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Четверо військових постраждали від обстрілів російських найманців

Суспільство | 17-07-2020, 09:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    
16 липня російські окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів троє захисників Об’єднаних сил отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування.
Четверо військових постраждали від обстрілів російських найманців

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Пораненим надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувальних закладів.

Найманці застосували заборонені до використання на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Біля Водяного, Опитного, Старогнатівки, Гнутового та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та стрілецької зброї.

Також під обстрілами перебували захисники Мар’їнки, Оріхового, Причепилівки та Новозванівки.

За даними розвідки, 16 липня наші військові знищили одного та поранили щонайменше ще одного загарбника.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню: біля Водяного.
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