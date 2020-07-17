За останню добу проведено 783 ПЛР-тести, з яких 132 — позитивні Суспільство | 17-07-2020, 09:43 0 86 Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 7754 випадки інфікування коронавірусом, з них 203 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 783 ПЛР-тести. Відтак, 132 — позитивні. Серед них львів`ян — 64.

інфекцію виявлено — у 7754 особи, 203 людини померло. 1305 пацієнтів одужало.



За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 783 ПЛР-тести, з них 132 — позитивні. Серед них львів`ян — 64. Загалом в роботу взяли 100 проб, залишок у холодильнику — 608 проб.



За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6743 особи, госпіталізовані — 1259, на амбулаторному лікуванні — 5484 особи, виписані — 1087 осіб. Зараз у лікарні перебуває 167 осіб, з них в реанімації — 4 особи, на апаратні ШВЛ — 4 особи.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 51 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні - 51 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги — 83 пацієнти.



