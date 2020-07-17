Об'єднана рада коледжів шукає студентів-волонтерів Суспільство | 17-07-2020, 11:41 0 68 На початку серпня у Львові запрацює Об'єднана рада коледжів, створена управлінням молодіжної політики Львівської міської ради. Наразі місто шукає студентів-волонтерів.

«Якщо ти учасник самоврядування або просто активний студент коледжу, запрошуємо тебе до співпраці! Що потрібно робити? Долучатись до організації освітніх та культурних молодіжних заходів і проєктів міста, пропонувати цікаві ідеї та допомагати втілювати наші. Навіть якщо раніше ти не мав подібного досвіду, але дуже хочеш спробувати, — ми чекаємо на тебе. Нам важливо, щоб львівська молодь розуміла — вона, як ніхто інший, може сприяти розвитку молодіжного руху в місті, адже саме вона його творить», — зазначив Олександр Николяк, начальник управління молодіжної політики Львівської міської ради.



Усі охочі можуть заповнити анкету волонтера та активіста Об"єднаної ради коледжів Львова, перейшовши за посиланням: https://cutt.ly/EatcXoK



