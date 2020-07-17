Вчора моніторингові групи обстежили 256 об'єктів: складено 2 протоколи Суспільство | 17-07-2020, 11:45 0 67 Впродовж 16 липня моніторингові групи обстежили 256 об'єктів, дали 31 попередження та виписали 2 протоколи щодо роботи закладів, які мали порушення правил карантину. Про це інформують у департаменті житлового господарства та інфраструктури.

«Прошу всіх мешканців, які бачать порушення правил карантину: відсутність маски, більша кількість пасажирів ніж сидячих місць у транспорті, недотримання відстані між відвідувачами в закладах громадського харчування, відсутність контролю в торгових центрах, продавці без масок на ринку, не накриті продукти тощо. Як тільки ви бачите ті речі, я всіх прошу дзвонити за номером „102“ і повідомляти про такі порушення. На такі виклики буде виїжджати оперативна бригада поліції, актувати порушення і притягувати порушників до відповідальності», — зазначив заступник міського голови з питань безпеки міста Сергій Бабак.



Нагадаємо, раніше міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо посилення роботи моніторингових груп для перевірки суб'єктів господарювання та міського транспорту на дотримання всіх карантинних заходів. Рейди проводять щодня.



