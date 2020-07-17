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ЗНО з хімії складають у трьох львівських школах
|Суспільство | 17-07-2020, 11:48
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|Сьогодні, 17 липня, 688 львівських випускників складають зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. До проведення тестування залучено 3 школи міста.
Нагадаємо, цьогоріч тестування відбувається за окремим протоколом через пандемію коронавірусу. Кожна школа оснащена дезінфекторами, а всім освітянам, залученим до ЗНО, зробили ІФА-тести та забезпечили засоби індивідуального захисту. Перед входом до пункту тестування медичні працівники вимірюють температуру тіла учасникам та перевіряють наявність ознак респіраторного захворювання.
Додамо, усі, хто з поважних причин не може взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, може зареєструватися на додаткову, що триватиме з 24 липня до 10 серпня.
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