ЗНО з хімії складають у трьох львівських школах Суспільство | 17-07-2020, 11:48 0 71 Сьогодні, 17 липня, 688 львівських випускників складають зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. До проведення тестування залучено 3 школи міста.

Нагадаємо, цьогоріч тестування відбувається за окремим протоколом через пандемію коронавірусу. Кожна школа оснащена дезінфекторами, а всім освітянам, залученим до ЗНО, зробили ІФА-тести та забезпечили засоби індивідуального захисту. Перед входом до пункту тестування медичні працівники вимірюють температуру тіла учасникам та перевіряють наявність ознак респіраторного захворювання.



Додамо, усі, хто з поважних причин не може взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, може зареєструватися на додаткову, що триватиме з 24 липня до 10 серпня.



