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Депутати Львівської обласної ради на виїзній позачерговій сесії у Києві ухвалили заяву щодо захисту української мови. Текст заявиv

Суспільство | 17-07-2020, 14:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 55 55    
Сьогодні, 17 липня, під стінами Верховної Ради України у Києві відбулася виїзна позачергова сесія Львівської обласної ради.
Депутати обласної ради зібралися висловити свою чітку позицію щодо неприпустимості прийняття антиукраїнського законопроєкту № 2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти». Відтак під час позачергового засідання обласні обранці ухвалили відповідну заяву.
Текст заяви подаємо повністю:

«Ми, депутати Львівської обласної ради, глибоко занепокоєні тим, що в Україні відбувається чергова антиукраїнська провокація та спроба наступу на українську мову.

Саме мова є одним із визначальних чинників, що перетворюють українців на єдиний народ і творять міцне підґрунтя державної незалежності і соборності України. Це не просто культурне надбання та засіб комунікації, це наріжний камінь національної безпеки, соціального розвитку та міжнародної суб’єктності нашої держави.

Стало відомо, що представники фракцій «Слуга народу» і «Опозиційна платформа – За життя» 17 липня 2020 року прагнуть здійснити антиукраїнський реванш і протягнути в парламенті законопроект №2362, внесений народним депутатом Максимом Бужанським, мета цього ганебного документа – тотальна русифікація української освіти.

Це зміни до чинних законів про мову й про освіту, що передбачають:

- скасування з 1 вересня 2020року переходу учнів 5–11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання;

- дозвіл викладати «декілька» навчальних предметів російською мовою в усіх українських школах.

Навіть не дивує вже, що з подання голови партії «Слуга народу» був намір ухвалити цей ганебний законопроєкт саме в тридцяту річницю Декларації про державний суверенітет України і першу річницю набрання чинності Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Отож ми, депутати Львівської обласної ради, закликаємо:

- Президента України Володимира Зеленського проявити державну відповідальність і політичну волю й не допустити прийняття цього ганебного законопроєкту;

- монобільшість і Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова зняти русифікаторський законопроєкт із розгляду та припинити дискусії щодо мовного питання раз і назавжди;

- кожну депутатську фракцію та групу у Верховній Раді України, усіх народних обранців у парламенті у разі винесення цього проєкту на пленарне засідання виступити на захист української освіти й проголосувати проти.

Кожен, хто віддасть свій голос за цей проєкт, стане прямим колаборантом і учасником російської гібридної війни проти України, а значить – зрадником України та її європейського вибору.

Звертаємо увагу, що Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, за результатами розгляду в першому читанні, рекомендував відхилити законопроєкт, а Міністерство освіти і науки України не підтримало цього законопроєкту.

Ми, депутати Львівської обласної ради, виявляючи свою громадянську позицію, прийняли рішення 17 липня 2020 року провести позачергове виїзне пленарне засідання обласної ради VIIскликання під стінами Українського парламенту.

Століттями антиукраїнські сили прагнули знищити нашу культуру, освіту, віру, мову, а сьогодні вони намагаються перекреслити наш шлях до європейського майбутнього.

Закликаємо кожного відповідального українця, кожного народного депутата та просто всіх небайдужих стати на захист української мови та нашого з вами майбутнього. Маємо об’єднати зусилля і не залишити антиукраїнським силам жодного шансу! Сьогодні, як ніколи, настав час сказати рішуче: «НІ – русифікації України!»

Руки геть від святая святих – мови рідного народу!»

Варто зауважити, що до роботи виїзної сесії Львівської обласної ради долучилися народні депутати України, колеги-депутати з Тернопільської та Івано-Франківської облрад, громадськість.
Депутати Львівської обласної ради на виїзній позачерговій сесії у Києві ухвалили заяву щодо захисту української мови. Текст заявиv
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