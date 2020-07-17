Активність учасників Фейсбук-групи «Гарячої лінії міста» цього року зросла Суспільство | 17-07-2020, 14:10 0 52 Мешканці Львова продовжують активно користуватись електронними ресурсами «Гарячої лінії міста». Лише в цьому році на Фейсбук-групу було надіслано понад 10 тисяч звернень, кожне з яких було опрацьовано. Мешканці також все активніше обговорюють в коментарях важливі питання з життя міста.

Як пояснюють на «Гарячій лінії», ознакою довіри львів'ян до групи є щоденне збільшення учасників впродовж 30 місяців: щотижня до групи долучаються сотні нових людей. Це попри те, що їх кількість досягає вже 73 тисячі, а цільова авдиторія групи — винятково львів'яни. Соціальна мережа є доволі ефективним способом комунікації громади міста з міською владою та комунальними службами.



«Мешканці звертаються зі скаргами та пропозиціями, а влада чує їх і надає відповідь, отримуючи від людей зворотній зв'язок. Все згідно з правилами і по-чесному», — зазначив головний спеціаліст відділу Гаряча лінія міста Андрій Толстой.



Окрім опрацювання звернень, Фейсбук-група надає інформацію з життя міста і діяльності влади. Лише в цьому році в групі було опубліковано близько 1200 оголошень.



«Мешканці люблять обговорювати в коментарях не лише свої та чужі звернення, але й наші оголошення. У цьому році їх активність відчутно зросла. Трохи більше як за півроку учасники групи залишили понад 160 тисяч коментарів та понад 700 тисяч реакцій у вигляді „перепостів“ та „лайків“. Це відчутний ріст, навіть, у порівнянні з минулим роком», — додав Андрій Толстой.



Довідка



Фейсбук-група «Гарячої лінії міста» Львова розпочала свою роботу наприкінці січня 2018 року. У 2019 році мешканці понад 1,3 млн рази взаємодіяли з Фейсбук-групою ГЛМ.



Цілодобово мешканці можуть звернутись на Гарячу лінію міста зателефонувавши в кол-центр на 15−80, скориставшись мобільним додатком «1580 Львів» (для Android) або ж електронним кабінетом мешканця «Мій 15−80».



