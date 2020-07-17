Синоптики прогнозують на завтра грози й туман Суспільство | 17-07-2020, 14:13 0 59 Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що 18 липня по місту Львову будуть грози, вночі та вранці туман, видимістю 200 — 500 м. Вдень град, під час грози шквали 15 — 20 м/с.

До слова, така ж погода очікується й по території Львівської області.



У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.



