У перший день роботи заклади дошкільної освіти Львова відвідало 1100 дітей Суспільство | 17-07-2020, 16:27 0 90 Сьогодні, 17 липня, у Львові в умовах карантину відкрились всі комунальні дитячі садочки. В перший день їх відвідало 1100 дітей, що становить близько 5% від загальної кількості.

«Відсьогодні почали роботу усі заклади дошкільної освіти Львова. Сьогодні на заняттях були присутні 1100 дітей. Це приблизно 5% від загальної кількості. Зрозуміло, що з понеділка ситуація зміниться, і до садочків піде більше дітей. Керівники закладів дошкільної освіти вже провели опитування і мають інформацію, що приблизно 30−40% малюків буде присутніми у садках у понеділок. Також впродовж тижня кількість дітей може зростати.



Наші заклади дошкільної освіти є забезпечені абсолютно всіх необхідним: засоби індивідуального захисту, дезінфектори, безконтактні термометри. Напередодні відкриття ми двічі обстежили всі наші садочки на готовність до прийому дітей. Зокрема із групових приміщень забрали всі м’які іграшки, високоворсні килими, розставили меблі так, щоб була якнайбільша дистанція, провели спеціальне навчання для всіх працівників ЗДО.

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Впродовж тижня ми будемо бачити, як система запрацює на практиці, адже працівники дитячих садочків ще не мали досвіду роботи в умовах карантину. Будемо контролювати, як виконуються усі правила, проаналізуємо, які ще засоби захисту необхідно докупити", — розповіла Зоряна Довганик, начальниця управління освіти ЛМР.



