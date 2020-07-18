Щосуботи на пл. Ринок відбуватиметься фермерський ярмарок Суспільство | 17-07-2020, 18:11 0 82 же цієї суботи, 18 липня, з 9.00 до 15.00 год., львів'ян та гостей міста запрошують відвідати площу Ринок та придбати продукцію місцевих фермерів, підтримавши цим локального виробника. Фермерський ярмарок планують проводити щотижнево до кінця літа.

Так, за словами директорки департаменту економічного розвитку Ірини Кулинич, до ярмарку долучаться понад 20 фермерів міста та області.



«Наша теза „Купуй львівське“ впроваджується в дію. З 18 липня з 9.00 год. ранку до 15.00 год. дня, на площі Ринок буде діяти так званий фермерський ярмарок, де буде представлено понад 20 фермерів, які є у Львові та Львівській області. Там будуть представлені городина, фрукти, овочі, молочна продукція, м’ясна продукція. Запрошуємо всіх містян відвідати, сподіваємось, що цей ярмарок буде проходити щосуботи до 31 серпня», — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.



Додамо, що співорганізаторами ярмарку є ТзОВ «Львівські ярмарки» та Сільськогосподарський дорадчий центр «Фермерська Країна».



