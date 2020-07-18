Львівська міська рада спільно з Державною податковою службою нагадує про необхідність сплати податку на нерухомість Суспільство | 17-07-2020, 18:13 0 80 Міський департамент економічного розвитку спільно з Головним управлінням Державної податкової служби у Львівській області інформують про необхідність погашення заборгованості та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. З цією метою фізичним особам, які є власниками нерухомості у Львові, надсилають смс-повідомлення про наявність боргу зі сплати податку.

Відтак, у повідомлені вказано суму боргу, номери рахунків для оплати (залежно від типу об'єкта та району розташування об'єкта нерухомості), а також контактні телефони управління економіки та ДПІ району, за якими можна отримати детальне роз’яснення щодо наявної заборгованості.



Вказані в смс-повідомленні суми розраховані за 2019 рік (з урахуванням наявності боргу попередніх періодів) та затверджені органами державної податкової служби на основі даних щодо об'єктів нерухомості, які перебувають або перебували у власності платника. У повідомленні міститься посилання, за яким слід перейти для отримання додаткової інформації.



«Велика кількість осіб, які володіють нерухомістю у місті Львові, розуміють необхідність сплати податку та хочуть добровільно його оплатити. Проте, ці мешканці не володіють інформацією щодо розміру нарахованого податку та реквізитів рахунку для його сплати.



Відсутність інформації щодо фактичної адреси проживання платників податку ускладнює доставку повідомлень-рішень про сплату податку шляхом поштових відправлень.



Натомість, відправлення смс-повідомлень є ефективним засобом комунікації. Воно спрямоване на своєчасне інформування про наявність податкових зобов’язань, зниження витрат на адміністрування податку, спрощення процедури сплати та залучення до оподаткування власників нерухомості.



Ми сподіваємось, що це покращить виконання податкових зобов'язань, підвищить податкову культуру та створить розуміння сплати податків як соціальної необхідності", — зазначили у міському департаменті економічного розвитку.