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З понеділка розпочнуть ремонт непарної сторони вул. Хуторівка: схема об'їзду

Суспільство | 17-07-2020, 18:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 149 149    
Триває капітальний ремонт великих вулиць у Львові. Зокрема, продовжуються роботи на вул. Хуторівка, розпочаті в січні цього року. З 8.00 год 20 липня буде перекрито для руху транспорту ділянку на вул. Хуторівка від просп. Червоної Калини до вул. Стрийської (непарна сторона). Об'їзд відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми.
ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор» на вул. Хуторівка завершило облаштування каналізації, каналізаційних колодязів, влаштування водопроводу та водяних колодязів, завершують стелити перші шари асфальту на першій частині вулиці. Тож розпочинатимуть роботи на другій частині вулиці. Загалом вартість ремонту вул. Хуторівка — 125 млн грн.

«Темпи робіт хороші. У вересні місяці маємо мати вже відремонтовану вулицю. Дорогу розширили — зліва і справа буде три смуги для руху транспорту. Одна смуга буде цільово для громадського транспорту. Також робимо широкий хідник і робимо широку доріжку для велоруху. Це дуже важливо, адже ми зробили доріжку на вул. Наукова, робимо на вул. Княгині Ольги, і це все треба буде закільцювати.

Відзначу, що роботи тривають з врахуванням того аспекту, що дуже багато підприємців і львів'ян кожного дня їдуть на ринок «Шувар», щоб закупити продукцію. Це створює певні проблеми, але ми знайшли рішення. Хочемо цю частину вулиці, яка ближче до «Шувару», відкрити вже з понеділка для проїзду транспорту, і будемо розпочинати роботи на другій половині. На цій частині, що біля «Шувару», вже нанесені два шари асфальту. А коли з обох сторін буде нанесено по два шари асфальту, тоді будемо наносити фінішний, третій шар. Та роботу ринку не зупиняємо, бо продовольча безпека міста у нас на дуже високому градусі відповідальності.

Тому, загалом все йде згідно з планом, всі терміни, які були анонсовані, витримуються", — наголосив мер Львова Андрій Садовий.

За результатом ремонтних робіт на вул. Хуторівка облаштують:

велодоріжку;
хідники;
оновлять дорожнє покриття;
запустять рух нового тролейбусного маршруту «вул. Наукова — пр. Червоної Калини».

Завершення робіт очікують 30 вересня 2020р.
З понеділка розпочнуть ремонт непарної сторони вул. Хуторівка: схема об'їзду

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