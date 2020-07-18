Перекриття вулиць Перфецького та Боткіна продовжено до середини вересня Суспільство | 17-07-2020, 18:25 0 108 Як повідомили у міському управлінні інженерного господарства, вулиці Перфецького та Боткіна для руху транспорту будуть перекриті до середини вересня.

Відтак, із метою забезпечення робіт щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Боткіна-Перфецького, рух транспортних засобів вулицею Перфецького (від вул. Боткіна до вул. Перфецького, 9) та вулицею Боткіна (від вул. Бойчука до вул. В. Великого, 38) буде перекрито до 15 вересня.



Львівська міська рада просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних робіт.



