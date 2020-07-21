Одна людина загинула та троє постраждали у ДТП на Рівненщині Суспільство | 20-07-2020, 09:25 0 123 Внаслідок ДТП поблизу селища Клевань (Рівненщина) загинув водій автомобіля "ВАЗ", його дружину та двох дітей госпіталізували.



Джерело: Відділ комунікації поліції Рівненської області



Деталі: Подія трапилась близько 18:15 на автодорозі "Устилуг-Луцьк-Рівне".





За попередніми даними, водій автомобіля "ВАЗ", допустивши спочатку зіткнення із попутним аналогічним транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем "Toyota Rav 4". Водій останньої – мешканець Житомирщини.





Питання про госпіталізацію водія позашляховика та його дружини вирішується.



"На місці події працюють поліцейські Рівненського районного відділення поліції, слідчого управління та рятувальники. Обставини смертельної ДТП встановлюються", – підсумували в поліції.



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Внаслідок ДТП поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині загинуло 6 осіб, 3 госпіталізовано.