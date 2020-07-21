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Вибух в Сирії забрав життя 5 осіб, ще 85 постраждали
|Суспільство | 20-07-2020, 09:30
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|Внаслідок вибуху автомобіля на півночі Сирії п’ять людей загинули, ще 85 отримали поранення.
Джерело: Reuters, Анадолу
Деталі: 15 поранених доставили в лікарню, деякі перебувають у критичному стані.
Зазначається, що вибух трапився біля кордону з Туреччиною, у провінції Азез. Вказана провінція перебуває під контролем повстанців, яких підтримує Анкара.
Туреччина підозрює у організації вибуху курдську організацію YPG.
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