Вибух в Сирії забрав життя 5 осіб, ще 85 постраждали Суспільство | 20-07-2020, 09:30 0 126 Внаслідок вибуху автомобіля на півночі Сирії п’ять людей загинули, ще 85 отримали поранення.



Джерело: Reuters, Анадолу



Деталі: 15 поранених доставили в лікарню, деякі перебувають у критичному стані.



Зазначається, що вибух трапився біля кордону з Туреччиною, у провінції Азез. Вказана провінція перебуває під контролем повстанців, яких підтримує Анкара.



Туреччина підозрює у організації вибуху курдську організацію YPG.