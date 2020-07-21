Українські військові знищили одного та поранили шістьох окупантів – ООС Суспільство | 20-07-2020, 09:41 0 132 19 липня російські окупаційні війська 17 разів порушили режим припинення вогню. Українські бійці не зазнали втрат, проте знищили одного та поранили шістьох найманців.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Ворог обстріляв наші позиції використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю".



Деталі: Ворожі обстріли зафіксували біля Луганського та Причепилівки. Там найманці щораз змінювали калібр на все більший – артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.



Окрім того, бойовики обстріляли захисників Водяного, Старогнатівки, Лебединського і Талаківки.



Поблизу Авдіївки ворог використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.