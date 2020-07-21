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Українські військові знищили одного та поранили шістьох окупантів – ООС

Суспільство | 20-07-2020, 09:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 132 132    
19 липня російські окупаційні війська 17 разів порушили режим припинення вогню. Українські бійці не зазнали втрат, проте знищили одного та поранили шістьох найманців.
Українські військові знищили одного та поранили шістьох окупантів – ООС

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Ворог обстріляв наші позиції використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю".

Деталі: Ворожі обстріли зафіксували біля Луганського та Причепилівки. Там найманці щораз змінювали калібр на все більший – артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Окрім того, бойовики обстріляли захисників Водяного, Старогнатівки, Лебединського і Талаківки.

Поблизу Авдіївки ворог використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.
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