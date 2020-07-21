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Синоптики попереджають про дощі на заході та небезпечну спеку на півдні і сході
|Суспільство | 20-07-2020, 09:51
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|19 липня вдень в Карпатах і на Закарпатті прогнозують значні дощі та підйом рівнів води у річках.
Джерело: Укргідрометцентр
Дослівно: "19 липня вдень в Карпатах і на Закарпатті значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: Водночас у Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму 19-20 липня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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