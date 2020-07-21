Синоптики попереджають про дощі на заході та небезпечну спеку на півдні і сході Суспільство | 20-07-2020, 09:51 0 146 19 липня вдень в Карпатах і на Закарпатті прогнозують значні дощі та підйом рівнів води у річках.



Джерело: Укргідрометцентр



Дослівно: "19 липня вдень в Карпатах і на Закарпатті значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)".



Деталі: Водночас у Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму 19-20 липня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.