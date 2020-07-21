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У Києві відкрили меморіал Павла Шеремета
|Суспільство | 20-07-2020, 09:53
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|Меморіал Павла Шеремета відкрили у Києві у четверту річницю загибелі журналіста.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Пам’ятний знак встановили на вулиці Івана Франка – неподалік від будинку, де жив Шеремет, та на місці, де загинув.
ФОТО ОЛЕНИ РОЩЕНКО, УП
Автор меморіалу – відомий український скульптор Назар Білик.
Пам’ятник виконаний у лаконічному стилі – білий аркуш паперу з ім’ям та прізвищем убитого журналіста, а також слова внизу "На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст".
ФОТО МИКОЛИ ДОНЄВА, УП
На місці присутні журналісти "Української правди", друзі Павла, представники низки ЗМІ.
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Зі світлої сторони. "Українська правда" згадує Павла Шеремета
Передісторія:
Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
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