У Києві відкрили меморіал Павла Шеремета Суспільство | 20-07-2020, 09:53 0 138 Меморіал Павла Шеремета відкрили у Києві у четверту річницю загибелі журналіста.



Джерело: "Українська правда"



Деталі: Пам’ятний знак встановили на вулиці Івана Франка – неподалік від будинку, де жив Шеремет, та на місці, де загинув.





ФОТО ОЛЕНИ РОЩЕНКО, УП

Автор меморіалу – відомий український скульптор Назар Білик.



Пам’ятник виконаний у лаконічному стилі – білий аркуш паперу з ім’ям та прізвищем убитого журналіста, а також слова внизу "На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст".





ФОТО МИКОЛИ ДОНЄВА, УП

На місці присутні журналісти "Української правди", друзі Павла, представники низки ЗМІ.







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Зі світлої сторони. "Українська правда" згадує Павла Шеремета



Передісторія:



Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.

Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.

Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

