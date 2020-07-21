Лідери ЄС четвертий день не можуть домовитись про план порятунку на 1,8 трлн євро Суспільство | 20-07-2020, 09:54 0 145 Лідери ЄС в понеділок рано вранці зібралися на пленарне засідання, однак завершили його вже за декілька хвилин – без досягнення домовленості про план порятунку економіки Євросоюзу у зв’язку з коронавірусною кризою.



Про це повідомляє "Європейська правда".



Незадовго до 6 ранку за Брюсселем речник президента Європейської ради Баренд Лейц повідомив у Twitter, що лідери ЄС повернулися на пленарне засідання після довгої перерви. За повідомленнями ЗМІ, переговори лідерів тривали всю ніч.



Однак вже за шість хвилин Лейц повідомив, що президент Європейської ради Шарль Мішель завершив засідання, а лідери ЄС зустрінуться пізніше в понеділок, о 16.00.



У неділю ввечері, після трьох днів безплідних переговорів, Шарль Мішель закликав лідерів подолати свої фундаментальні розбіжності і домовитися про бюджет і фонд відновлення.



"Чи здатні 27 лідерів ЄС побудувати європейську єдність і довіру або через глибокий розкол ми уявимо себе слабкою Європою, підірваною недовірою", - запитав він лідерів в кінці чергового дня суперечливих переговорів.



"Я бажаю, щоб нам вдалося укласти угоду і щоб завтра європейські ЗМІ могли оголосити, що ЄС досяг успіху в нездійсненній місії", - сказав Мішель.



Лідери ЄС в Брюсселі обговорюють запропонований фонд відновлення обсягом 750 мільярдів євро і бюджет ЄС на 2021-27 роки обсягом понад 1 трильйон євро.



Однак група багатих і фіскально "бережливих" північних держав - Нідерланди, Австрія, Данії і Швеція - заблокувала прогрес на саміті. Вони вважають за краще поворотні кредити, а не безкоштовні гранти для країн з великою заборгованістю, в основному на Середземноморському узбережжі, і хочуть жорсткішого контролю над тим, як витрачаються кошти.



Надії на досягнення угоди з’явилися раніше в суботу, коли Шарль Мішель запропонував переглянути загальний пакет, покликаний пом'якшити побоювання Нідерландів.



Згідно з його новим планом, частка грантів у фонді відновлення буде зменшена до 450 млрд євро з 500 млрд, і буде додано "екстрене гальмо" при їх виплаті.



Але надії на те, що цього буде достатньо, швидко згасли, тому що Швеція попросила скоротити гранти до 155 мільярдів євро, кажуть дипломатичні джерела.



Детальніше читайте у статті: Компромісний план відновлення Європи: як ЄС планує рятувати свою економіку.