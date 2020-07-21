ІНОЗЕМЕЦЬ ЗАПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 20-07-2020, 09:56 0 153

50 євро хабаря запропонував учора прикордоннику в пункті пропуску "Дякове" громадянин Румунії. Іноземець прямував в Україну без поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією, а також без страхового сертифікату "Зелена карта". Право на безперешкодний пропуск через кордон, 26-річний румун спробував отримати шляхом дачі неправомірної грошової винагороди військовослужбовцю Мукачівського загону.



Прикордонник, вчергове засвідчивши нульову толерантність до корупції, відповів категоричною відмовою від хабаря, натомість, з метою прийняття правового рішення щодо можливих ознак злочину, передбаченого ч.1 статті 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", про даний факт повідомив співробітників Нацполіції.



Керівництво Мукачівського прикордонного загону черговий раз звертається до учасників міжнародного руху з проханням не порушувати чинне законодавство України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Держприкордонслужби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



