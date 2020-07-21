На Львівщині у січні-червні 2020 року суб’єкти господарювання сплатили до місцевих бюджетів близько 103,5 мільйона гривень податку на нерухоме майно Суспільство | 20-07-2020, 10:27 0 140





В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що у червні 2020 року при запланованих надходженнях з податку на нерухоме майно 6,6 млн. грн. до місцевих бюджетів Львівщини суб’єкти господарювання сплатили 7,9 млн. грн. Це на 20,8 відс. більше від запланованого. Проти червня 2019 року надходження збільшилися на 1,4 млн. грн., або на 21,5 відс. (у червні 2019 року – 6,5 млн. гривень).



Протягом січня-червня 2020 року при запланованих надходженнях з податку на нерухоме майно 86,5 млн. грн. до місцевих скарбниць від платників податків – юридичних осіб надійшло 103,5 млн. грн., або на 19,6 відс. більше. Порівнюючи з січнем-червнем 2019 року надходження з податку на нерухоме майно зменшилися на 0,3 млн. грн. (у січні-червні 2019 року – 103,8 млн. гривень).