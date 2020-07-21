З початку року на Львівщині кількість суб’єктів господарювання зросла на понад 9 тисяч юридичних та самозайнятих осіб Суспільство | 20-07-2020, 11:57 0 129





Станом на 01 липня 2020 року на обліку в органах податкової служби регіону перебувало 190974 платників податків. Із загальної кількості суб’єктів господарювання 75332 – юридичних та 115642 – самозайнятих осіб. Про це повідомили в управлінні податкових сервісів Головного управління ДПС у Львівській області.



Так, у червні на Львівщині зареєструвалися 1651 нових платників податків: 237 юридичних осіб та 1414 самозайнятих осіб.



Всього з початку року стали на облік в податкові органи Львівщини 9184 суб’єктів господарської діяльності, в т.ч. 1496 юридичних та 7688 – самозайнятих осіб.



Водночас в 2020 році припинили свою діяльність 5366 суб’єктів господарювання: 345 юридичних та 5021 – фізичних осіб-підприємців.



У податкових органах Львівщини станом на 01 липня 2020 року зареєстровано 14512 платників податку на додану вартість: 12879 юридичних та 1633 самозайнятих особи. Це на 755 платників більше проти того самого періоду минулого року.



У стані припинення перебуває 2616 юридичних осіб.