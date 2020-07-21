|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
З початку року на Львівщині кількість суб’єктів господарювання зросла на понад 9 тисяч юридичних та самозайнятих осіб
|Суспільство | 20-07-2020, 11:57
| 0 129
|
Станом на 01 липня 2020 року на обліку в органах податкової служби регіону перебувало 190974 платників податків. Із загальної кількості суб’єктів господарювання 75332 – юридичних та 115642 – самозайнятих осіб. Про це повідомили в управлінні податкових сервісів Головного управління ДПС у Львівській області.
Так, у червні на Львівщині зареєструвалися 1651 нових платників податків: 237 юридичних осіб та 1414 самозайнятих осіб.
Всього з початку року стали на облік в податкові органи Львівщини 9184 суб’єктів господарської діяльності, в т.ч. 1496 юридичних та 7688 – самозайнятих осіб.
Водночас в 2020 році припинили свою діяльність 5366 суб’єктів господарювання: 345 юридичних та 5021 – фізичних осіб-підприємців.
У податкових органах Львівщини станом на 01 липня 2020 року зареєстровано 14512 платників податку на додану вартість: 12879 юридичних та 1633 самозайнятих особи. Це на 755 платників більше проти того самого періоду минулого року.
У стані припинення перебуває 2616 юридичних осіб.
|
|