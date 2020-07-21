Боржникам з податку на нерухоме майно нагадують про їх борг шляхом надсилання смс-повідомлень Суспільство | 20-07-2020, 11:57 0 136



Головним управлінням ДПС у Львівській області спільно з Львівською міською радою проводиться комплекс заходів щодо зменшення заборгованості з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб.

Одним із заходів є інформування платників податків шляхом надсилання смс-повідомлень. Такі повідомлення надсилаються громадянам, які володіють об’єктами житлової та/або нежитлової нерухомості та станом на 01 липня 2020 року мають податковий борг.

Відповідно до пп. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

Для отримання платниками податку - фізичними особами більш детальної інформації щодо оподаткування фізичних осіб - власників нерухомого майна Головним управлінням ДПС у Львівській області розміщено на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) номери телефонів відповідальних працівників, за якими можна отримати інформацію щодо нарахованого податку на нерухомість та наявного податкового боргу за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/21137.html. Також ознайомитися із станом розрахунків з бюджетом можна в Електронному кабінеті (cabinet.tax.gov.ua).

