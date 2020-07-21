Антирекорди порушень ПДР: водій Renault перевищив швидкість 23 рази за тиждень Суспільство | 21-07-2020, 01:15 0 103 Поліція назвала антирекорди з порушення швидкісного режиму, які були зафіксовані з 13 по 19 липня.



Джерело: Патрульної поліції у Facebook



Дослівно: "203 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулий тиждень.



Найбільшою швидкість була в автомобіля BMW X6, ДНЗ KA283*** — 218 км/год. Камери зафіксували порушника на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год.



А ось найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Reno Duster, ДНЗ BC969***— 23 рази".



Деталі: Раніше заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді замміністра припустив, що "штраф змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".



Довідка: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.