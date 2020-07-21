   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 21/07/2020 13-й запуск SpaceX у 2020 році: Falcon 9 доставила в космос військовий супутник Південної Кореї...>> Антирекорди порушень ПДР: водій Renault перевищив швидкість 23 рази за тиждень...>> До майстер-класів під час Днів реставрації у Львові долучилось майже 80 учасників...>> У колишніх келіях костелу св. Казимира завершують реставраційні роботи...>> «Львів стане першим містом в Україні, що отримає офіційний перелік проектів, які можуть розглядатись для реалізації на умовах державно-приватного партнерства», — С. Кіраль...>> Синоптики попередили про грозу й пориви вітру на завтра...>> Підприємці перешкоджають демонтажу огорожі та облаштуванню дороги на вул. Антоновича...>> Завтра у Пороховій вежі розпочинається унікальна виставка «Лабіринти ЛКСФ»...>> Виконком затвердив перелік організацій, що отримають компенсацію за оренду комунальних приміщень...>> Місто продовжило до кінця літа дію пільг зі сплати Єдиного податку для підприємців І та ІІ групи...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Справа Шеремета: Кузьменко та Антоненку продовжили арешт...
17-07-2020, 09:15  >>> 
У Сокалі жительку Житомирщини посадили під варту за крадіжки із проникненням...
16-07-2020, 09:13  >>> 
Австрійська поліція затримала двох чеченців у справі вбивства політемігранта Умарова...
06-07-2020, 08:47  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В Україні 651 новий хворий на коронавірус і 13 жертв...
20-07-2020, 09:56  >>> 
Коронавірус: добова захворюваність вкотре більше 200 тисяч випадків...
20-07-2020, 09:36  >>> 
Від коронавірусу вилікувались майже 70% хворих буковинців...
20-07-2020, 09:28  >>> 

Антирекорди порушень ПДР: водій Renault перевищив швидкість 23 рази за тиждень

Суспільство | 21-07-2020, 01:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    
Поліція назвала антирекорди з порушення швидкісного режиму, які були зафіксовані з 13 по 19 липня.

Джерело: Патрульної поліції у Facebook

Дослівно: "203 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулий тиждень.

Найбільшою швидкість була в автомобіля BMW X6, ДНЗ KA283*** — 218 км/год. Камери зафіксували порушника на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год.

А ось найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Reno Duster, ДНЗ BC969***— 23 рази".

Деталі: Раніше заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді замміністра припустив, що "штраф змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".

Довідка: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.
   Новини по темі: Суспільство
Антирекорди порушень ПДР: водій Renault перевищив швидкість 23 рази за тиждень...
21-07-2020, 01:15  >>> 
Боржникам з податку на нерухоме майно нагадують про їх борг шляхом надсилання смс-повідомлень...
20-07-2020, 11:57  >>> 
З початку року на Львівщині кількість суб’єктів господарювання зросла на понад 9 тисяч юридичних та самозайнятих осіб...
20-07-2020, 11:57  >>> 
На Львівщині у січні-червні 2020 року суб’єкти господарювання сплатили до місцевих бюджетів близько 103,5 мільйона гривень податку на нерухоме майно...
20-07-2020, 10:27  >>> 
ІНОЗЕМЕЦЬ ЗАПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР...
20-07-2020, 09:56  >>> 
Лідери ЄС четвертий день не можуть домовитись про план порятунку на 1,8 трлн євро...
20-07-2020, 09:54  >>> 
У Києві відкрили меморіал Павла Шеремета...
20-07-2020, 09:53  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: нардепи проти сект, ДТП під Мукачевом...
20-07-2020, 09:42  >>> 
Головні новини четверга і ночі: новий глава НБУ, праймеріз "слуг"...
17-07-2020, 09:33  >>> 
Головні новини середи і ночі: конкуренти Зеленського, школи і COVID-19...
16-07-2020, 09:32  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Польщі затримали ексглаву Укравтодору Новака...
20-07-2020, 11:16  >>> 
Затримання Новака: НАБУ проводить обшуки в офісах Укравтодору...
20-07-2020, 11:13  >>> 
В Німеччині просять США не скорочувати військову присутність у країні...
20-07-2020, 09:39  >>> 
   Діловий світДіловий світ
13-й запуск SpaceX у 2020 році: Falcon 9 доставила в космос військовий супутник Південної Кореї...
21-07-2020, 01:18  >>> 
ОАЕ запустили першу арабську місію на Марс...
20-07-2020, 09:31  >>> 
«Ці кошти сьогодні є дуже вигідні для міста», — Геннадій Васьків про надходження коштів від випуску облігацій внутрішніх місцевих позик ЛМР...
17-07-2020, 18:15  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Антирекорди порушень ПДР: водій Renault перевищив швидкість 23 рази за тиждень...
21-07-2020, 01:15  >>> 
Боржникам з податку на нерухоме майно нагадують про їх борг шляхом надсилання смс-повідомлень...
20-07-2020, 11:57  >>> 
З початку року на Львівщині кількість суб’єктів господарювання зросла на понад 9 тисяч юридичних та самозайнятих осіб...
20-07-2020, 11:57  >>> 
   ВладаВлада
Байден обіцяє повернути США до ВООЗ, якщо виграє вибори...
08-07-2020, 09:16  >>> 
НАЗК передасть до суду матеріали на Зеленського через декларацію...
08-07-2020, 01:48  >>> 
Трамп: Розвідка сумнівалась у причетності РФ до нападів на американців у Афганістані...
02-07-2020, 09:46  >>> 
   КультураКультура
Завтра до Львова приїде Кардинал з Ватикану Конрад Краєвський...
17-07-2020, 18:18  >>> 
У Львові відновлюють роботу всі заклади культури...
17-07-2020, 16:33  >>> 
«Ми проаналізували кінотеатри на готовність до роботи, і там дуже високий рівень безпеки», — Андрій Садовий...
17-07-2020, 10:13  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
01:18 13-й запуск SpaceX у 2020 році: Falcon 9 доставила в космос військовий супутник Південної Кореї
01:15 Антирекорди порушень ПДР: водій Renault перевищив швидкість 23 рази за тиждень
19:19 До майстер-класів під час Днів реставрації у Львові долучилось майже 80 учасників
19:15 У колишніх келіях костелу св. Казимира завершують реставраційні роботи
19:14 «Львів стане першим містом в Україні, що отримає офіційний перелік проектів, які можуть розглядатись для реалізації на умовах державно-приватного партнерства», — С. Кіраль
19:12 Синоптики попередили про грозу й пориви вітру на завтра
19:11 Підприємці перешкоджають демонтажу огорожі та облаштуванню дороги на вул. Антоновича
19:10 Завтра у Пороховій вежі розпочинається унікальна виставка «Лабіринти ЛКСФ»
19:04 Виконком затвердив перелік організацій, що отримають компенсацію за оренду комунальних приміщень
19:03 Місто продовжило до кінця літа дію пільг зі сплати Єдиного податку для підприємців І та ІІ групи

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования