Поїзд Hyundai зламався вночі, не доїхавши до Харкова Суспільство | 21-07-2020, 10:00 0 144 Поїзд Hyundai сполученням Київ – Харків зламався в Люботині, не доїхавши до Харкова.



Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"



Дослівно: "Фахівці Укрзалізниці та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда №726 Київ – Харків.



Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, поблизу Харкова.



Пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години.



Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності".