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Поїзд Hyundai зламався вночі, не доїхавши до Харкова
|Суспільство | 21-07-2020, 10:00
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|Поїзд Hyundai сполученням Київ – Харків зламався в Люботині, не доїхавши до Харкова.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"
Дослівно: "Фахівці Укрзалізниці та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда №726 Київ – Харків.
Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, поблизу Харкова.
Пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години.
Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності".
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